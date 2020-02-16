Таку заяву він зробив, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Reuters.

За словами Цукерберга, в компанії Facebook 35 тисяч людей відстежують контент однойменної соціальної мережі. Щодня співробітники і автоматизовані системи блокують більш ніж 1 млн фейкових облікових записів.

“Зараз ми блокуємо понад мільйон фейкових акаунтів на день в нашій мережі. Переважна більшість із них не пов’язана з суб’єктами, які намагаються втрутитися у вибори”, – заявив Цукерберг.

Він уточнив, що “переважну більшість” таких акаунтів вдається виявити “протягом декількох хвилин після реєстрації”.

“Ми розробляємо системи штучного інтелекту, які можуть ідентифікувати фейкові акаунти”, – зазначив Цукерберг.

“We take down now more than a million fake accounts a day across our network,” @Facebook CEO Mark #Zuckerberg says at #MSC2020. “The vast majority are not connected to state actors trying to interfere in elections, but certainly part of that is a state effort.” pic.twitter.com/Izmqt14jZ7 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 15, 2020

Він також поінформував, що корпорація Facebook щороку витрачає мільярди доларів на перевірку безпеки контенту в соцмережі. Точні цифри Цукерберг не озвучив, проте наголосив, що цей бюджет вищий, ніж дохід Facebook при виході на біржу в 2012 році.

Під час виступу Цукерберг заявив, що підтримує регулювання шкідливого контенту, розповсюджуваного в Мережі.

“Я думаю, що має бути регулювання шкідливого контенту… Питання в тому, яку основу ви використовуєте для цього”, – заявив він.

“Зараз існують два підходи в профільних галузях. Один може застосовуватися до газет і існуючих медіа. Інша модель використовується стосовно телекомунікаційних компаній, які просто є передавачами даних, однак ви не притягнете їх до відповідальності, якщо хтось скаже щось шкідливе по телефону. Думаю, нам би підійшов якийсь середній шлях”, – додав Цукерберг.