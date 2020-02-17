Керівник Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що соціальна мережа потребує регулювання для того, щоб отримати довіру користувачів.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

“Якщо ми не створимо стандарти, які люди вважають законними, вони не будуть довіряти інститутам або технологіям”, – сказав Цукерберг.

Нагадаємо, що Facebook зазнав втрат в результаті гучної справи про порушення правил конфіденційності своїх користувачів.

Крім того, представників соціальної мережі звинувачували в тому, що вони не зробили достатньо для припинення маніпуляцій на виборах за допомогою Facebook.

“Я вважаю, що регулювання може завдати шкоди бізнесу Facebook в найближчій перспективі, але в довгостроковій перспективі це буде краще для всіх, включаючи нас”, – заявив Марк Цукерберг на Мюнхенській конференції з безпеки.

Також раніше Цукерберг вже закликав регулювати соціальні мережі в питаннях виборів, шкідливого контенту, переносимості даних і конфіденційності.