Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
“Якщо ми не створимо стандарти, які люди вважають законними, вони не будуть довіряти інститутам або технологіям”, – сказав Цукерберг.
Нагадаємо, що Facebook зазнав втрат в результаті гучної справи про порушення правил конфіденційності своїх користувачів.
Крім того, представників соціальної мережі звинувачували в тому, що вони не зробили достатньо для припинення маніпуляцій на виборах за допомогою Facebook.
“Я вважаю, що регулювання може завдати шкоди бізнесу Facebook в найближчій перспективі, але в довгостроковій перспективі це буде краще для всіх, включаючи нас”, – заявив Марк Цукерберг на Мюнхенській конференції з безпеки.
Також раніше Цукерберг вже закликав регулювати соціальні мережі в питаннях виборів, шкідливого контенту, переносимості даних і конфіденційності.
- У жовтні минулого року Марка Цукерберга допитали в Конгресі США з приводу впливу на політичну рекламу в Facebook.
- Напередодні президентських виборів у США в Facebook з’являться позначки на фейковий новинах і матеріалах підконтрольних державам ЗМІ.