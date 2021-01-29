Голова Facebook Марк Цукерберг звинуватив компанію Apple в недобросовісній конкуренції через додаток для обміну повідомленнями iMessage.

Про це повідомляє The Financial Times.

Він також розкритикував її плани щодо зміни політики конфіденційності.

Цукерберг знову повторив свою критику оновлення iOS 14. У нього є причини для того, щоб бути відвертим. Майже весь дохід Facebook торік приносила реклама. Після встановлення цього оновлення на смартфони розробники додатків для iOS муситимуть запитувати дозвіл на збір даних для рекламних цілей у власників пристроїв Apple.

Ці зміни вплинуть на рекламний бізнес Facebook і її партнерів, оскільки користувачі найімовірніше не дозволять відстежувати їх активність.

Зазначимо, що Facebook і його сервіси неодноразово звинувачувалися в надмірних апетитах зі збору даних. Також викликає обурення зміна політики WhatsApp, яка призвела до відтоку користувачів до інших месенджерів, зокрема, Telegram і Signal

Стосовно фінансових показників у 2020 році Facebook збільшила в півтора раза чистий прибуток (до $29,1 млрд) у порівнянні з роком раніше. При цьому середнє число користувачів соцмережі в день досягло 1,84 млрд осіб.