Великий оперний театр Барселони "Лісеу" (Іспанія) відновив роботу після тривалого карантину через коронавірус. На концерті замість 2292 глядачів на їх місцях стояли квіти в горщиках.

Про це повідомляє Reuters.

Квіти, які займали місця глядачів, після концерту передали медикам.

Варто зазначити, що концерт транслювали в прямому ефірі.

Організатори зазначили, що таким кроком хотіли показати абсурдність ситуації під час епідемії коронавірусу, коли у людей немає можливості бути присутніми в залі. При цьому, вони хотіли засвідчити цінність мистецтва і природи й надію на повернення до нормального життя.

“Природа просунулася, щоб зайняти місця, які ми вирвали з неї”, – сказав виконавчий продюсер Еудженіо Ампудія на сцені під час денної репетиції.

Під час “Концерту для біоцена” музиканти виконували струнний квартет Джаккомо Пуччіні “Хризантеми”. Ця композиція нагадує реквієм.

Також варто зазначити, що під час концерту в опері дотримувалися всіх стандартних правил: попереджали про початок вистави, а музиканти виходили на поклін.

Карантинні обмеження в Іспанії продовжують знімати. Ця країна стала однією з найбільш постраждалих внаслідок епідемії коронавірусу. Внаслідок зараження інфекцією загинули понад 28 тисяч іспанців