Про це голова МОЗ Максим Степанов сказав в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що головна мета цього алгоритму – забезпечити безпеку виборців і членів комісій.

“Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний, як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції чи на лікуванні вдома”, – сказав міністр.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що якщо в Україні не буде введено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені навіть в червоній зоні поширення коронавірусу.