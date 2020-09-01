Про це голова МОЗ Максим Степанов сказав в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Він зазначив, що головна мета цього алгоритму – забезпечити безпеку виборців і членів комісій.
“Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний, як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції чи на лікуванні вдома”, – сказав міністр.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що якщо в Україні не буде введено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені навіть в червоній зоні поширення коронавірусу.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.