Центральна виборча комісія розповіла, які партії отримали найбільше мандатів депутатів місцевих рад за підсумками місцевих виборів. На першому місці - "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Станом на 18 листопада комісія отримала відомості про результати виборів депутатів 1517 місцевих рад (майже 96,2% від усіх місцевих рад, депутатів яких обирають на місцевих виборах 25 жовтня).

За останніми даними ЦВК, найбільше мандатів отримали:

1. “Слуга народу” — 17,59% (5809 осіб);

2. “Батьківщина” — 12,39% (4093 людини);

3. “Опозиційна платформа — За життя” — 11,75% (3881 депутат).

Від інших партій до місцевих рад пройшли:

“За майбутнє” – 11,42% мандатів (3773 людини);

“Європейська солідарність” — 10,73% (3543 людини);

“Наш край” — 5,13% (1 694 особи);

ВО “Свобода” — 2,61% (863 людини);

“Українська стратегія Гройсмана” — 1,72% (567 осіб);

“Пропозиція” — понад 1, 66% (549 осіб);

“Радикальна партія Олега Ляшка” — 1,62% (535 осіб).

Також у ЦВК озвучили результати виборів голів населених пунктів:

“Слуга народу” — 30,74% (225 осіб);

“За майбутнє” – 12,43% (92 людини);

“Батьківщина” — 7,24% (53 людини);

ОПЗЖ — 7,1% (52 людини);

“Наш край” — 6,15% (45 осіб)

“Європейська солідарність” — 5,6% (41 особа)

“Українська стратегія Гройсмана” — 3,83% (28 осіб);

“Довіра” — 3,14% (23 глав);

Інші партії – 23,77%.

Загалом 110 партій отримали представників у місцевих радах різних рівнів.