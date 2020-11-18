Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Станом на 18 листопада комісія отримала відомості про результати виборів депутатів 1517 місцевих рад (майже 96,2% від усіх місцевих рад, депутатів яких обирають на місцевих виборах 25 жовтня).
За останніми даними ЦВК, найбільше мандатів отримали:
1. “Слуга народу” — 17,59% (5809 осіб);
2. “Батьківщина” — 12,39% (4093 людини);
3. “Опозиційна платформа — За життя” — 11,75% (3881 депутат).
Від інших партій до місцевих рад пройшли:
- “За майбутнє” – 11,42% мандатів (3773 людини);
- “Європейська солідарність” — 10,73% (3543 людини);
- “Наш край” — 5,13% (1 694 особи);
- ВО “Свобода” — 2,61% (863 людини);
- “Українська стратегія Гройсмана” — 1,72% (567 осіб);
- “Пропозиція” — понад 1, 66% (549 осіб);
- “Радикальна партія Олега Ляшка” — 1,62% (535 осіб).
Також у ЦВК озвучили результати виборів голів населених пунктів:
- “Слуга народу” — 30,74% (225 осіб);
- “За майбутнє” – 12,43% (92 людини);
- “Батьківщина” — 7,24% (53 людини);
- ОПЗЖ — 7,1% (52 людини);
- “Наш край” — 6,15% (45 осіб)
- “Європейська солідарність” — 5,6% (41 особа)
- “Українська стратегія Гройсмана” — 3,83% (28 осіб);
- “Довіра” — 3,14% (23 глав);
- Інші партії – 23,77%.
Загалом 110 партій отримали представників у місцевих радах різних рівнів.
- Серед кандидатів на посаду мера Києва найдорожчою виявилася виборча кампанія нардепа від “Слуги народу” Ірини Верещук.