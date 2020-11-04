Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

За інформацією Центрвиборчкому, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях.

Голосування відбудеться 15 та 22 листопада.

15 листопада голосуватимуть у Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам‘янці-Подільському.

За тиждень голосування відбудеться у Слов‘янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Рівному та Львові.

Ознайомитися з результатами голосування у кожному населеному пункті можна за допомогою чат-боту ЦВК у месенджері Telegram.