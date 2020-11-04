Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
За інформацією Центрвиборчкому, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях.
Голосування відбудеться 15 та 22 листопада.
15 листопада голосуватимуть у Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам‘янці-Подільському.
За тиждень голосування відбудеться у Слов‘янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Рівному та Львові.
Ознайомитися з результатами голосування у кожному населеному пункті можна за допомогою чат-боту ЦВК у месенджері Telegram.
- Раніше Центральна виборча комісія встановила підсумки виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів.