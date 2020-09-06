У Центральній виборчій комісії розповіли, яких правил потрібно буде дотримуватися під час проведення місцевих виборів.

Про це в інтерв’ю “Фокусу” повідомив керівник робочої групи ЦВК, яка готує рекомендації щодо проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, Сергій Постівий.

“В основному те, чого дотримуються всі під час карантину: дотримуватися дистанції на ділянках – для цього необхідно маркування обмежувальних смуг на підлозі, проводити регулярну санітарну обробку контактних поверхонь (дверних ручок, перил, сидінь), заходити в приміщення тільки в масках. Столи членів виборчої комісії повинні стояти один від одного на відстані не менше 1 м. На вході до виборчої дільниці будуть антисептики для рук, а також місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту після використання”, – розповів Постівий.

Також членам комісій рекомендують носити захисні окуляри або індивідуальні екрани, а виборцям радять приходити на вибори зі своїми ручками для голосування.