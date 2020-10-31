Центральна виборча комісія вже встановила підсумки виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Станом на 16:00 31 жовтня вже встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 8 міських, 15 селищних, та 41 сільської ради у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 20 міських, 17 селищних, 47 сільських голів у 23 областях.

Найбільше голів обрали у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях. Найменше — у Сумській (обрано 1 сільського голову) та Хмельницькій (жодного обраного голови) областях.

Зокрема, були обрані на посаду міського голови у містах обласного значення:

Кушнір Анатолій Петрович, “Українська стратегія Гройсмана”, Жмеринка, Вінницька область

Рева Олексій Олександрович, самовисування, Бахмут, Донецька область

Верзілов Дмитро Олегович, ОПЗЖ, Часоявор, Донецька область

Пластун Євген Юрійович, самовисування, Соледар, Донецька область

Черняєв Андрій Олександрович, ОПЗЖ, Сіверськ, Донецька область

Бабяк Золтан Адальбертович. Самовисування, Берегого, Закарпатська область

Андрієшин Василь Михайлович, “ЄС”, Бурштин, Івано-Франківська область

Найда Андрій Михайлович, “Свобода”, Калуш, Івано-Франківська область

Кобилянський Богдан Миколайович, “Платформа громад”, Городенка, Івано-Франківська область

Левіцька Валентина Петрівна, самовисування, Сквира, Київська область

Тимченко Володимир Григорович, “Березанська громада”, Березань, Київська область

Нетяжук Михайло Володимирович, “Партія національного егоїзму”, Фастів, Київська область

Корінний Олександр Олександрович, самовисування, Новоукраїнка, Кіровоградська область

Івануса Іван Іванович, самовисування, Рава-Руська, Львівська область

Трухим Ігор Станіславович, самовисування, Старий Самбір, Львівська область

Яценко Ярина Володимирівна, “ЄС”, Новий Розділ, Львівська область

Поляков Олександр Петрович, “Пропозиція”, Нова Одеса, Миколаївська область

Гуляєв Василь Олександрович, “За майбутнє”, Чорноморська, Одеська область

Мазур Сергій Сергійович, самовисування, Балта, Одеська область

Сидоренко Віталій Володимирович, самовисування, Заводське, Полтавська область

Радько Віктор Іванович. “Довіра”, Лохвиця, Полтавська область

Ігнатченко Володимир Миколайович, “Най край”, Носівка, Чернігівска область,

Цибровський Ігор Андрійович, самовисування, Жашків, Черкаська область

За кількістю обраних депутатів лідерують Дніпропетровській, Донецька та Одеська області. Найменше обраних депутатів на Луганщині (5) та Хмельниччині (0).

Крім того, на всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК. Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.

Наразі процес передачі протоколів триває тільки у двох регіонах — Вінницькій та Одеській областях.

У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 682 таких протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %).

Остаточні результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.