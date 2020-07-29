У Центральній виборчій комісії виявили випадок захворювання на коронавірусну хворобу. У зв'язку з цим Комісія посилила карантинні заходи.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

“У зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу, ми знову посилили карантинні заходи. Просимо громадян без нагальної потреби не заходити в адмінбудівлю ЦВК, а в разі відвідування – обов’язково одягати маски й рукавички, дотримуватися дистанції та не допускати скупчення людей”, – йдеться в повідомленні.

Оскільки така ситуація склалася під час активної підготовки до місцевих виборів 2020 року, подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій приймаються з 27 липня до 5 серпня 2020 року включно на другому поверсі адміністративного будинку Комісії.

Крім того, з метою спрощення процедури та мінімізації контактів між відвідувачами створили можливість попереднього запису представників суб’єктів подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій для подання документів. Для цього можна попередньо записатись на конкретну годину за телефоном: (044) 256 – 81 – 66.

У ЦВК також закликали відвідувачів не створювати скупчення на другому поверсі адміністративного будинку Комісії та дотримуватись фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метри з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі приміщення.