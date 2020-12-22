Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Требушкіна Р.В., обраного в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область), за особистою заявою.

Відтак Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня 2021 року. При цьому взято до відома, що виборчий процес зазначених проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, Комісія вже призначила на зазначену дату проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).