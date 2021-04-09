Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів у двох округах.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

“ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на неділю, 31 жовтня 2021 року. Відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року – за 60 днів до дня виборів”, — йдеться в повідомленні.

Раніше до ЦВК надійшли постанови парламенту про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва (“За майбутнє”) та Олександра Скічка (“Слуга народу”).

Колихаєв склав мандат за власним бажанням, тому що 15 листопада його було обрано мером Херсона. Підставою для дострокового припинення повноважень Скічка теж стала особиста заява, ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.