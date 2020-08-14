Центральна виборча комісія України на засіданні в п'ятницю, 14 серпня, призначила на 25 жовтня 2020 року перші вибори депутатів 119 районних рад. Вони будуть проходити "на новій територіальній основі".

Про це поінформували в прес-службі ЦВК.

“14 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та постанови Верховної Ради від 17 липня “Про утворення та ліквідацію районі” комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад”, – сказано в повідомленні.

Вибори в райради відбудуться в один день з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

У ЦВК відзначили, що таке рішення прийнято “з метою забезпечення виборчих прав громадян”.

У прес-службі уточнили, що про наявність підстав для призначення ЦВК виборів депутатів райрад на новій територіальній основі (з урахуванням створення в Україні нових районів) йдеться в листі комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 13 серпня.

Варто відзначити, що 17 липня Верховна Рада підтримала постанову, згідно з якою в Україні ліквідуються існуючі 490 районів і утворюються 136 нових.