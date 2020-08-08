Сьогодні на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Комісія прийняла рішення на підставі постанови парламенту від 17 липня 2020 року “Про утворення та ліквідацію районів”, розпоряджень Кабінету міністрів від 12 червня 2020 року про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад.

Також, на думку Комісії, на сьогодні залишається певна правова невизначеність щодо призначення перших виборів депутатів районних рад.

Крім того, ЦВК визначила перелік територіальних громад на Донбасі, на території яких провести місцеві вибори неможливо.

До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Разом з тим, Комісія взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.