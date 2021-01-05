Центральна виборча комісія звернулася до місцевої влади Донеччини та Луганщини щодо оцінки можливості проведення місцевих виборів у деяких населених пунктах.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.

До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастянського районів Луганської області.

У вівторок, 5 січня, Центрвиборчком звернувся до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрації з проханням надати до 15 січня інформацію про те, чи можливо підготувати та провести перші місцеві вибори в окремих населених пунктах 28 березня 2021 року.

“Зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їхнє право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в отриманні інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями”, — зауважили в ЦВК, нагадавши, що Комісія не уповноважена приймати таке рішення самостійно.

Якщо обласні військово-цивільні адміністрації областей визнають проведення виборів наприкінці березня можливим, ЦВК матиме ухвалити рішення про їх оголошення до 17 січня.