Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.
До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастянського районів Луганської області.
У вівторок, 5 січня, Центрвиборчком звернувся до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрації з проханням надати до 15 січня інформацію про те, чи можливо підготувати та провести перші місцеві вибори в окремих населених пунктах 28 березня 2021 року.
“Зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їхнє право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в отриманні інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями”, — зауважили в ЦВК, нагадавши, що Комісія не уповноважена приймати таке рішення самостійно.
Якщо обласні військово-цивільні адміністрації областей визнають проведення виборів наприкінці березня можливим, ЦВК матиме ухвалити рішення про їх оголошення до 17 січня.
- У листопаді українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містив пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.
- Однак представники російської делегації у Тристоронній контактній групі підтримали план дій щодо Донбасу, запропонований бойовиками.