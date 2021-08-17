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ЦВК просить Донецьку та Луганську ВЦА оцінити можливість виборів у прифронтових районах

Центральна виборча комісія вкотре направила запит до Донецької та Луганської ВЦА, аби розглянути можливість проведення місцевих виборів у прифронтових ділянках, які заплановані на кінець жовтня. Висновки очікуються не пізніше 19 серпня.

Вівторок, 17 серпня 2021, 19:49

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Наразі в Україні вирішується питання щодо можливості, або ж неможливісті проведення місцевих виборів у прифронтових районах.

“Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)”, – відзначає пресслужба.

ЦВК очікує на висновки та рекомендації від Донецької та Луганської ВЦА до 19 серпня. Вже до 21 серпня комісія зобов’язана ухвалити рішення щодо оранізації проведення місцевих виборів.

“Якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року”, – зазначили в ЦВК.

Раніше нардеп Гео Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський збирається подати воду в окупований Крим та імплементувати формулу Штайнмаєра, а для уникнення протестів готують новий локдаун.

“Формула Штайнмаєра”

1 жовтня 2019 року Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

#Букви розповідали, що таке “формула Штайнмаєра”. Фактично це метод імплементації Комплексу заходів із виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання війни на Донбасі шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім – після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів – надання постійного особливого статусу цим територіям.

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков зазначав, що “формула Штайнмаєра” вже давно прописана в законі про особливий статус Донбасу, тільки “звучить трішечки інакше”.

В червні 2020 року Офіс президента підготував новий законопроєкт про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією територій Донбасу із запровадженою в нього “формулою Штайнмайера”.

В листопаді 2020 року українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містив пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.

За словами голови делегації Леоніда Кравчука, оскільки “формула Штайнмаєра” обговорювалася на зустрічі “нормандської четвірки” в грудні 2019 року в Парижі і була прийнята в роботу, то її “не можна обійти стороною” і необхідно було згадати в документі.

11 листопада делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що сторони взяли український план щодо Донбасу за основу. Проте члени ТКГ це не підтвердили. 

24 листопада стало відомо, що представники російської делегації у Тристоронній контактній групі підтримали план дій щодо Донбасу, запропонований бойовиками.

Теги: вибори в ОРДЛО, Війна на Донбасі, ЦВК

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