Центральна виборча комісія звернулася до ряду компетентних органів стосовно отримання актуальної інформації щодо можливих загроз в організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“…ЦВК звернулася до Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки України, Національної поліції, командувача Об’єднаних сил стосовно надання не пізніше 28 серпня 2020 року актуальної інформації про загрози належній організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, межі та перелік яких затверджено відповідним Указом Президента України від 7 лютого 2019 року”, – йдеться у повідомленні.

Одночасно Центрвиборчком звернувся до Донецької та Луганської ОДА – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання не пізніше 28 серпня актуальних висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою ЦВК від 25 червня, а також щодо можливості організації підготовки та проведення виборів депутатів районних рад.

У ЦВК наголошують, що комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Водночас з огляду на необхідність забезпечення можливості громадянам реалізувати їхнє право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у виборах, у ЦВК вбачають потребу в уточненні у компетентних органів інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

16 липня Верховна Рада України напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року, внесла правки до виборчого законодавства.