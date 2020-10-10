Про це поінформували в пресслужбі ЦВК.

“В ухваленому документі чітко виписано послідовність заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше”, – зазначається в повідомленні.

У ЦВК роз’яснили порядок проставлення в бюлетені позначки “плюс” (+) чи “галочки” (✓) (або іншої позначки, що засвідчує волевиявлення виборця).

Крім того, в комісії розповіли, як правильно позначити порядковий номер кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яка була підтримана громадянином.

У ЦВК також пояснили, чи потрібно писати цифру “0”.

“Якщо ви, наприклад, обираєте кандидата під номером 6: то і 06 і 6 – буде зараховано. Помилилися? Нічого, у вас буде спроба № 2. Для цього потрібно написати заяву і повторно отримати бюлетень. Спойлер: спроби № 3 не буде”, – уточнили в комісії.

У ЦВК радять заповнити все з першого разу, оскільки “додаткових бюлетенів на всіх може не вистачити”.