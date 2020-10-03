Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію на місцевих виборах однофамільців президента Володимира Зеленського та кандидата на посаду мера Одеси Олега Філімонова.

Про це поінформували в пресслужбі ЦВК.

Так, у вересні Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кілька кандидатів-“клонів” на виборах мера міста.

До участі в місцевих виборах були допущені чотири однофамільця кандидата від партії “Слуга народу” Олега Філімонова, двоє “тезок” президента України Володимира Зеленського і один “тезка” ексголови Одеської ОДА та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

У зв’язку з цим Одеська обласна організація “Слуги народу” поскаржилася в ЦВК на те, що місцевий територіальний виборчком не перевіряє подані документи кандидатів.

Йдеться про Філімонова Олега Вікторовича (його висунула партія “Зелені”), Філімонова Олега Анатолійовича (Студентська партія України), Філімонова Олега Вікторовича (“Стабільність і справедливість”), Філімонова Вадима Вікторовича (“Наша земля”), Зеленського Олександра Васильовича (“Молодь до влади”), Зеленського Василя Сергійовича (Циганська партія України), Саакашвілі Міхеіле Володимировича (Блок Міхеіла Саакашвілі).

Одеська організація “Слуги народу” вимагала скасувати відповідні постанови про реєстрацію.

Згідно з повідомленням, ЦВК встановила, що в документах зазначених кандидатів, поданих на реєстрацію, немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори.

Крім того, ЦВК дійшла висновку, що виборців намагалися ввести в оману шляхом реєстрації “клонів”.

“Досліджені комісією обставини у своїй сукупності можуть свідчити про свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їх волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян”, – йдеться в повідомленні.

Відтак, Центрвиборчком скасував постанови територіального виборчкому про реєстрацію зазначених кандидатів і зобов’язав його повторно розглянути документи.

Крім того, в поліцію направлено звернення з проханням провести перевірку.