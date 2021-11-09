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ЦВК визнала двох «слуг» переможцями на довиборах до Верховної Ради

Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів на округах №184 та №197, визнавши переможцями кандидатів від "Слуги народу" Сергія Козиря і Віталія Войцехівського.

Вівторок, 9 листопада 2021, 21:08

Про це у ЦВК сповістили за підсумками засідання, що відбулося 9 листопада.

Як сповіщалося, 31 жовтня на двох округах — №197 (Черкаська область) та 184 (Херсонська область) — відбулися проміжні вибори до Верховної Ради.

Тепер ЦВК встановила їхні результати. Комісія оголосила, що в ОВО № 184 народним депутатом було обрано Сергія Козиря (“Слуга народу”), за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6 % кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

Також оголошено, що в ОВО №197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського (“Слуга народу”), за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

Відтепер Козир і Войцехівський мають подати документи до ЦВК для реєстрації народними депутатами.

“Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України”, — йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, спостерігачі “ОПОРА” зафіксували численні порушення під час проведення агітаційної кампанії перед довиборами на Черкащині та Херсонщині, зокрема, використання адмінресурсу.
  • Явка на проміжних виборах народних депутатів у Черкаській і Херсонській області була ледве вища за 20%.
Теги: довибори, Войцехівський, довибори, Сергій Козир, ЦВК

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