Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.

Відповідно рішення ЦВК ухвалила під час засідання 22 квітня.

Як повідомлялося, партія “Слуга народу” звернулася до суду. Партія оскаржувала бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невстановлення результатів виборів та невизнання Вірастюка обраним депутатом, просила зобов’язати ЦВК вчинити ці дії.

Суд першої інстанції задовольнив позов партії. ЦВК та представники кандидата в нардепи від “За майбутнє” Олександра Шевченка оскаржили це у Верховному суді, останній ухвалив рішення на користь комісії, підтвердивши правомірність її дій.

У четвер ЦВК отримала результати судового розгляду. Після цього перемогу Вірастюка було підтверджено.

“Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87. Так за даними протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 87 з поміткою “Уточнений” народним депутатом України обрано Василя Вірастюка. За нього проголосувало 15 536 виборців, що становить 30,5% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії, двоє з них – з окремою думкою”, — йдеться в повідомленні ЦВК.

Реакція “Слуги народу”

Партія “Слуга народу” вже привітала свого кандидата з перемогою.

Реакція опонентів Вірастюка на виборах

Олександр Шевченко активно коментував трансляцію засідання ЦВК, де підтверджували результати виборів. Він наголосив на неправомірності визнання Вірастюка депутатом та заявив, що боротиметься за свою перемогу далі. У який спосіб — не уточнив.

“Слуги народу” разом з СБУ чи не вперше призначають депутата ВР. І вибори скоро будуть не потрібні. Але то вибір влади. І вона його зробила. Але такі методи то початок кінця влади “слуг народу”. Буду діяти до остаточної перемоги правди над брехнею!”, — прокоментував він.



Додаткові роз’яснення ЦВК

Комісія зазначила, що вважає за необхідне відреагувати на відомі факти порушення законодавства під час виборів на цьому окрузі.

Комісія наголосила, що було, зокрема, виявлено нестачу бюлетенів, що може свідчити про вчинення злочину — незаконне знищення (викрадення) виборчої документації.

Однак ЦВК, зазначають в комісії, не може давати правову оцінку діям діянням, що містять ознаки правопорушень, перевіряти такі факти та притягати винних до відповідальності. Тому було звернення до поліції.

“Понад 50 кримінальних проваджень було відкрито за порушення на різних етапах виборчого процесу і ми занепокоєні тією ситуацією, що під час опрацювання виборчої документації була виявлена недостача виборчих бюлетенів. З цього приводу вже порушені кримінальні провадження і це питання перемістилося від оцінки з боку ЦВК до сфери оцінки правоохоронних органів”, — зазначив очільник ЦВК Олег Діденко.

Голова комісії також заявив, що попри таку кількість відкритих проваджень, ЦВК не мала законних відстав для іншого варіанту дій, крім як оголосили Вірастюка переможцем.