Трансляція засідання відбувалася на сайті ЦВК.

Як сповіщалося, 22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Встановлення ЦВК результатів виборів було оскаржено у Верховному Суді. 1 травня Велика Палата ВС визнала недійсними встановлені результати.

“Враховуючи це, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованої в ЦВК 27 квітня 2021 року”, — оголосила членкиня ЦВК Вікторія Глущенко перед голосуванням. “Від себе скажу, що, дійсно, 1 травня 2021 Великою Палатою Верховного Суду було скасовано протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в окрузі № 87. І, відповідно, станом на сьогодні ЦВК вживає всі заходи для пошуку найбільш оптимального виходу з цією ситуації, зокрема, з урахуванням і законодавчо визначних повноважень Комісії, і позиції суду з цього питання. На сьогодні чистого юридичного виходу з цією ситуації немає”, — прокоментував заступник голови ЦВК Віталій Плукар.

Відповідне рішення про встановлення відсутності правових підстав для реєстрації Вірастюка нардепом ухвалили одностайно — 12-ма голосами присутніх членів ЦВК. Зауважимо, що 5 членів ЦВК, зокрема і голова комісії Олег Діденко, були відсутні на засіданні.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.