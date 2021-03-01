Центральна виборча комісія зареєструвала волонтерку, лікарку Юлію Кузьменко кандидаткою від "Європейської Солідарності" на довиборах у Верховну Раду.

Про це проінформували у пресслужбі ЦВК.

Сьогодні, 1 березня, ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, що відбудуться 28 березня 2021 року.

Зокрема, було зареєстровано Юлію Кузьменко, кандидатку від політичної партії “Європейська Солідарність” в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).

В цьому ж окрузі зареєстрували кандидатів Андрія Аксьонова (політпартія “Порядок”) та Миколу Головка (самовисуванець). Ще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михайлу Сахну, Сергію Шаповалову, Юрію Чіху та Ользі Квітці — у реєстрації відмовили. Причинами послужили невнесення застави, невідповідність документів тощо.

Нагадаємо, партія “Європейська Солідарність” висунула кардіохірургиню, волонтерку Юлію Кузьменко кандидаткою у народні депутати у 50-му окрузі у Донецькій області 15 лютого. 24 лютого Кузьменко подала документи до ЦВК.

Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який (як і Кузьменко) є фігурантом “справи Шеремета”, підтримав її висунення.