Про це проінформували у пресслужбі ЦВК.
Сьогодні, 1 березня, ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України, що відбудуться 28 березня 2021 року.
Зокрема, було зареєстровано Юлію Кузьменко, кандидатку від політичної партії “Європейська Солідарність” в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).
В цьому ж окрузі зареєстрували кандидатів Андрія Аксьонова (політпартія “Порядок”) та Миколу Головка (самовисуванець). Ще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михайлу Сахну, Сергію Шаповалову, Юрію Чіху та Ользі Квітці — у реєстрації відмовили. Причинами послужили невнесення застави, невідповідність документів тощо.
Нагадаємо, партія “Європейська Солідарність” висунула кардіохірургиню, волонтерку Юлію Кузьменко кандидаткою у народні депутати у 50-му окрузі у Донецькій області 15 лютого. 24 лютого Кузьменко подала документи до ЦВК.
Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який (як і Кузьменко) є фігурантом “справи Шеремета”, підтримав її висунення.
- 2 лютого суд продовжив дію запобіжних заходів для фігурантів “справи Шеремета”. Андрій Антоненко залишається під арештом, а Юлія Кузьменко – під домашнім арештом до 2 квітня.
- Детальніше про справу Шеремета — за посиланням.