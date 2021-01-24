Про це повідомляється на сайті ЦВК.
План визначає перелік основних організаційних заходів з підготовки та проведення довиборів у Верховну Раду.
Відповідно до календаря, виборчий процес почнеться 27 січня.
З наступного дня після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів розпочнеться передвиборна агітація, яка триватиме до 26 березня. 27 березня — день тиші.
Додамо, вибори відбудуться у неділю, 28 березня.
Результати виборів установлюватиме Центральна виборча комісія до 12 квітня.
Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.
- 29 листопада у Чернівцях повторно проголосували на виборах міського голови.
- 22 листопада, відбулося повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.
- Також 15 листопада в семи містах України пройшло повторне голосування на місцевих виборах.
- 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об’єднаних територіальних громад.