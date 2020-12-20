Ажіотаж навколо Cyberpunk 2077 накручується майже десять років. У 2012 році польська студія CD Projekt Red, створюючи гру, називала її захоплюючою, плавної сагою, яка занурить гравців в реалістичну науково-фантастичний всесвіт. З тих пір фанати побачили вражаючі трейлери-тизери, за участю таких знаменитостей, як Кіану Рівз, Граймс і ASAP Rocky, а також заголовки в ЗМІ, які називали гру найочікуванішою року, якщо не століття.

Про це пише видання The New York Times.

Запуск Cyberpunk 2077 виявився дуже гучним, але і дуже проблемним. Гравці скаржаться на баги.

Дія гри розгортається в антиутопічному майбутньому, де цифрові кочівники переміщаються по високорівневому світу корпоративного шпигунства (з Рівзом в якості свого провідника) і доповнюють свої тіла високотехнологічною зброєю. Гравцям, особливо тим, хто використовує консолі наступного покоління від Sony і Microsoft, обіцяли значні можливості налаштування персонажів і великий світ для досліджень. Вісім мільйонів осіб оформили попереднє замовлення.

У липні 2018 року в Twitter один користувач написав в офіційній облікового запису Cyberpunk 2077: “Чи будуть в грі меми?” Розробники відповіли: “Вся гра стане мемом”. Цей твіт був пророчим, але не таким, як сподівалися розробники.

З моменту випуску Cyberpunk 2077 10 грудня тисячі геймерів створили вірусні відеоролики з безліччю глюків і помилок гри. До них відносяться крихітні дерева, танки, які падають з неба, і персонажі, які неясно чому стоять без штанів під час їзди на мотоциклах. Шанувальники в люті і зажадали від дистриб’юторів повернення коштів.

The New York Times називає Cyberpunk – однієї з “найпомітніших катастроф в історії відеоігор”.

CD Projekt Red була заснована в Варшаві в 1990-х роках двома шкільними друзями, Марціном Івінські і Міхалом Кічіньскім, в період трансформації і зростання ігрової індустрії. Вони почали імпортувати ігри зі Сполучених Штатів, а також переупаковувати і перевидавати їх у Польщі.

Співробітники CD Projekt Red розповіли The New York Times, що керівники компанії дуже спритні маркетологи і творчі фантазери. Вони сказали, що їхній ентузіазм відносно ігор часто випереджав їхню інженерну і технічну майстерність.

Спочатку амбіції компанії були астрономічними, як і деякі її невдачі. На початку серпня CD Projekt Red поставилі за мету перетворити “Відьмака”, популярну серію книг польського письменника Анджея Сапковського, у франшизу захоплюючої відеогри.

Але перша гра “Відьмак”, що вийшла у 2007 році, містила помилки і далеко не всі функції могла підтримувати. Колишні співробітники, які працювали над грою, сказали, що завантаження займе від трьох до п’яти хвилин.

Проте “Відьмак” отримав безліч послідовників і фанатів. Найбільшу популярність студія отримала за “Відьмак 3”, а саме: за деталізований всесвіт і багату розповідь.

Потім послідувала Cyberpunk 2077. Дія гри повинна була відбуватися в Найт-Сіті, похмурому мегаполісі-антиутопії, де люди і машини були злиті воєдино і перетворені в найманців, що виконують диверсійні місії проти злих корпорацій. У грі будуть поєднуватися елементи деяких з найбільших науково-фантастичних фільмів: Strange Days, Blade Runner і The Matrix.

Крім того, розробники вирішили залучити до гри голлівудського актора Кіану Рівза.

До 2019 року в польських колах розробників ігор почали поширюватися чутки про те, що CD Projekt Red сильно відстає від графіка з Cyberpunk 2077.

На Glassdoor, сайті, де люди можуть оцінити своїх роботодавців, нинішні і колишні співробітники CD Projekt Red написали, що в компанії панує хаос: терміни, що вводять в оману, боротьба між вищим керівництвом компанії, некомпетентність і погане планування, перевтома співробітників через те, що потрібно створювати нові ігри в стислі терміни. Багаторічний інженерний склад покинув компанію саме через перевтому.

“Власники відносяться до компанії як до машини для заробляння грошей і не сприймають співробітників як людей, а скоріше як дані в таблиці”, – написав на сайті один колишній співробітник.

У січні цього року CD Projekt Red написали в Твіттері, що випуск гри переносять на 17 вересня, раніше планувалося на квітень. Через пандемію співробітникам довелося працювати вдома, але в компанії заявили, що це не вплине на терміни виходу гри. У вересні керівництво оголосило про подальші відтермінування. Вихід гри перенесли на 19 листопада, щоб “виправити безліч помилок”. А вже в жовтні датою виходу гри призначили 10 грудня.

Розробники створили працюючу гру для користувачів ПК, але при цьому Cyberpunk давала збої і часто вилітала на консолях PlayStation 5 і нових пристроях Xbox. Гірше того, гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 і Xbox One.

Пристрасні фанати спочатку були в захваті від гри, поки не стали вилазити помилки. Наприклад, Ешлі Шоутен, ді-джей з міста Нортвілл, штат Мічиган, сказала, що їй сподобалася можливість налаштовувати свого персонажа буквально до зубів. Але потім поскаржилася, що її персонаж не може виконувати базові завдання, такі як біг, ухилення або підбір зброї. Керувати автомобілем було настільки складно, що вона відчувала себе “за кермом в нетверезому стані”. А на одній з місій дівчині довелося підкрастися і вбити ворога мечем катана.

“Я беру з собою ніж на перестрілку”, – сказала вона.

Один із частих збоїв полягає в тому, що персонажі стоять у “Т-позі” – тобто, стоять з піднятими руками в обидві сторони – і раптово втрачають штани.

Інші ляпи: персонажі проходять крізь будівлі, машини вибухають без причини.

У четвер Sony заявила, що поверне гроші гравцям, які захочуть повернути гру і приберуть Cyberpunk з цифрової вітрини компанії. Microsoft також заявила, що поверне гроші, але не видалила гру зі свого інтернет-магазину.

CD Projekt Red заявила, що поверне гроші розчарованим гравцям “з власної кишені, якщо це необхідно”. При цьому з початку грудня акції компанії впали на 41%.

Запити на повернення коштів йдуть тисячами.