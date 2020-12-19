Cyberpunk 2077 отримала свіже оновлення

Про це повідомляється в Twitter-акаунті гри.

Патч торкнувся як консольної, так і PC-версії, виправивши помилки в різних аспектах гри, таких як квести, геймплей, графіка і призначений для користувача інтерфейс.

Також автори поліпшили продуктивність (наприклад, для власників процесорів AMD з 4 і 6 ядрами) і стабільність гри. У тому числі були виправлені помилки, які приводили до вильотів.

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 19, 2020

Нагадаємо, що після численних скарг на проблеми Cyberpunk 2077 для консолей минулого покоління, Sony і Microsoft почали схвалювати заявки на повернення коштів незалежно від часу, проведеного в грі.

При цьому Sony тимчасово прибрала Cyberpunk 2077 з PlayStation Store, а в Microsoft Store з’явилося попередження, що гравці можуть мати проблеми з продуктивністю гри на Xbox One.

Додамо, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще досить “сира”: користувачі стикалися з численними багами.

Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.