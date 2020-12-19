Covid-19 Україна

оновлено 19.12.2020 о 20:01

Всього:

956123 (+11742)

Хворіють:

365118 (+11742)

Вилікувались:

574536 (+13314)

Померло:

16469 (+213)

20:58 Моделі, футболісти, актори: Forbes назвав найбагатших зірок 2020 року
20:39 Cyberpunk 2077 отримала свіже оновлення
20:28 Трамп припустив, що кібератаки на США організував Китай, а не Росія
19:54 Військовий оркестр США привітав українців зі святами і заспівав «Щедрик»: відео
19:48 У Швейцарії легалізували одностатеві шлюби
19:22 Хвилинка ностальгії: у чому феномен субкультури гребо
18:03 Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який напав журналістку під час прямого ефіру у Києві
16:18 Помпео звинуватив Росію в кібератаках на США
15:19 Каліфорнія зіткнулася з безпрецедентною хвилею COVID-19: чому це сталося
14:29 Пол Маккартні випустив записаний на самоізоляції новий альбом
13:59 В Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Шкарлета
13:56 Стало відомо, коли WhatsApp запустить голосові та відеодзвінки в десктопній версії
13:33 Акції Intel різко обвалилися після новин про перехід Microsoft на власні процесори
13:21 Microsoft розробляє власні чіпи для серверів і комп'ютерів
12:50 У Києві коронавірус підтвердили ще у 1364 осіб
12:18 Щеплення проти коронавірусу: конгресвумен Окасіо-Кортес показала весь процес вакцинації
11:46 Сьогодні відзначається День Святого Миколая: історія і традиції свята
11:12 У лікарні Туреччини вибухнув кисневий балон: загинули 8 осіб
10:43 Як виглядає скринінгова анкета на вакцинацію проти COVID-19
10:00 Google щотижня тестуватиме співробітників в США на COVID-19
09:31 Барак Обама поділився своїми улюбленими фільмами і серіалами цього року
07:27 Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 грудня
01:01 «Укрпошта» випустила марку з доповненою реальністю
00:19 У Twitter розповіли, що робитимуть з акаунтами ботів і померлих користувачів

18 грудня

23:37 У Кабміні розповіли, коли Україна очікує транш від МВФ
22:59 Масштабна атака на федеральний уряд США, яку пов'язують з РФ: що відомо
20:59 Папа Римський зніметься в серіалі Netflix: що про це відомо

Cyberpunk 2077 отримала свіже оновлення

Розробники із студії CD Projekt RED випустили оновлення до версії 1.05 для Cyberpunk 2077.

Субота, 19 грудня 2020, 20:39

Про це повідомляється в Twitter-акаунті гри.

Патч торкнувся як консольної, так і PC-версії, виправивши помилки в різних аспектах гри, таких як квести, геймплей, графіка і призначений для користувача інтерфейс.

Також автори поліпшили продуктивність (наприклад, для власників процесорів AMD з 4 і 6 ядрами) і стабільність гри. У тому числі були виправлені помилки, які приводили до вильотів.

Нагадаємо, що після численних скарг на проблеми Cyberpunk 2077 для консолей минулого покоління, Sony і Microsoft почали схвалювати заявки на повернення коштів незалежно від часу, проведеного в грі.

При цьому Sony тимчасово прибрала Cyberpunk 2077 з PlayStation Store, а в Microsoft Store з’явилося попередження, що гравці можуть мати проблеми з продуктивністю гри на Xbox One.

Додамо, що Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED була найочікуванішою грою року. Однак після її релізу стало відомо, що гра ще досить “сира”: користувачі стикалися з численними багами.

Довідка. Cyberpunk 2077 – це відеогра в жанрі action RPG у стилі кіберпанк. Її розробники — польська студія CD Projekt RED у співпраці з Digital Scapes. Cyberpunk 2077 є адаптацією настільної рольової гри Cyberpunk 2020, події якої відбуваються на п’ятдесят сім років пізніше в Найт-Сіті, Каліфорнія, відкритому світі з шістьма різними регіонами.

Теги: PlayStation, Xbox, Cyberpunk 2077, гра

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись