Cyberpunk 2077 отримала свіже оновлення

Про це повідомляється в Twitter-акаунті гри.

Патч торкнувся як консольної, так і PC-версії, виправивши помилки в різних аспектах гри, таких як квести, геймплей, графіка і призначений для користувача інтерфейс.

Також автори поліпшили продуктивність (наприклад, для власників процесорів AMD з 4 і 6 ядрами) і стабільність гри. У тому числі були виправлені помилки, які приводили до вильотів.

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

