Про це повідомляє видання The Verge.

14 червня в соцмережах почали помічати, що гра Cyberpunk 2077 знову є в PlayStation Store. Деякі користувачі зазначали, що гру можна знайти в пошуку і додати до списку очікування. При цьому вони бачили тег Just Announced, який зазвичай отримують нові ігри.

🚨 Cyberpunk 2077 it's Available For Add To Wishlist 🟦 We can expect the game to return to the PSN store in the coming days ! 🟫 #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/fHy1Pku2Pn — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 14, 2021

Згодом розробник гри — компанія CD Projekt — повідомив, що Cyberpunk 2077 повернеться в PlayStation Store 21 червня. Однак представник CD Projekt Red відмовився від подальших коментарів.

Sony підтвердила цю новину, але зазначила, що досі не рекомендує грати на PlayStation 4.

“Користувачі будуть і надалі відчувати проблеми з продуктивністю на PS4, CD Projekt Red продовжує покращувати стабільність на всіх платформах. Рекомендуємо грати на PS4 Pro або PS5”, — сказав речник компанії в коментарі виданню Polygon.

Як відомо, одну з найочікуваніших ігор 2020-го року видалили незабаром після її релізу в грудні 2020 року. Гру було випущено тоді, коли вона була ще зовсім “сирою”. Геймери стикалися з численними недоліками, що заважали грати.

Станом на кінець грудня 2020 року продажі Cyberpunk 2077 з дня релізу перевищили 13 мільйонів копій. І тисячі людей, які чекали на гру-адаптацію настільної рольової гри Cyberpunk 2020 довгих 8 років, були обурені. Утім, вони мали змогу повернути гроші, які заплатили за гру.