Про це повідомляє видання The Verge.

14 червня в соцмережах почали помічати, що гра Cyberpunk 2077 знову є в PlayStation Store. Деякі користувачі зазначали, що гру можна знайти в пошуку і додати до списку очікування. При цьому вони бачили тег Just Announced, який зазвичай отримують нові ігри.

Cyberpunk 2077 it's Available For Add To Wishlist

We can expect the game to return to the PSN store in the coming days !

#Cyberpunk2077

— PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 14, 2021