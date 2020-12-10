Cyberpunk 2077 вже близько: Google назвав найпопулярніші ігрові запити 2020 року

Рейтинг з’явився на сайті компанії.

Найпопулярніші ігрові запити 2020 року:

Among Us;

Fall Guys;

Valorant;

Genshin Impact;

The Last of Us 2

Ghost of Tsushima;

FIFA 21;

Animal Crossing;

Call of Duty: Warzone;

Dragon Quest Walk.

Лідером рейтинг стала відеогра Among Us. Це неочікувана перемога, адже до серпня цього року творіння InnerSloth майже не шукали у Google. Натомість відеогру Fall Guys, яка посіла друге місце, активно шукали з квітня. Гра Valorant ставала популярною з серпня, але цей успіх швидко згас.

У рейтингу не з’явилася гра Cyberpunk 2077, яка наробила багато шуму під кінець року. Однак Google попереджує, що ця відеогра може досягнути більшого успіху, ніж Among Us, але у наступному році. Наразі гру активно шукають геймери. Cyberpunk 2077 вже значно випереджає Among Us за кількістю добових запитів.

червоний – Cyberpunk 2077, синій – Among Us