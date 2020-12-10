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Cyberpunk 2077 вже близько: Google назвав найпопулярніші ігрові запити 2020 року

Пошукова система Google традиційно підбиває підсумки 2020 року. Так, компанія опублікувала найпопулярніші ігрові запити.

Четвер, 10 грудня 2020, 20:30

Рейтинг з’явився на сайті компанії.

Найпопулярніші ігрові запити 2020 року:

  • Among Us;
  • Fall Guys;
  • Valorant;
  • Genshin Impact;
  • The Last of Us 2
  • Ghost of Tsushima;
  • FIFA 21;
  • Animal Crossing;
  • Call of Duty: Warzone;
  • Dragon Quest Walk.

Лідером рейтинг стала відеогра Among Us. Це неочікувана перемога, адже до серпня цього року творіння InnerSloth майже не шукали у Google. Натомість відеогру Fall Guys, яка посіла друге місце, активно шукали з квітня. Гра Valorant ставала популярною з серпня, але цей успіх швидко згас. 

У рейтингу не з’явилася гра Cyberpunk 2077, яка наробила багато шуму під кінець року. Однак Google попереджує, що ця відеогра може досягнути більшого успіху, ніж Among Us, але у наступному році. Наразі гру активно шукають геймери. Cyberpunk 2077 вже значно випереджає Among Us за кількістю добових запитів. 

червоний – Cyberpunk 2077, синій – Among Us

Теги: ігри, Among Us, Cyberpunk 2077, Google

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