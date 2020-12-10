Cyberpunk 2077 вже близько: Google назвав найпопулярніші ігрові запити 2020 року

Рейтинг з’явився на сайті компанії.
Найпопулярніші ігрові запити 2020 року:
- Among Us;
- Fall Guys;
- Valorant;
- Genshin Impact;
- The Last of Us 2
- Ghost of Tsushima;
- FIFA 21;
- Animal Crossing;
- Call of Duty: Warzone;
- Dragon Quest Walk.
Лідером рейтинг стала відеогра Among Us. Це неочікувана перемога, адже до серпня цього року творіння InnerSloth майже не шукали у Google. Натомість відеогру Fall Guys, яка посіла друге місце, активно шукали з квітня. Гра Valorant ставала популярною з серпня, але цей успіх швидко згас.
У рейтингу не з’явилася гра Cyberpunk 2077, яка наробила багато шуму під кінець року. Однак Google попереджує, що ця відеогра може досягнути більшого успіху, ніж Among Us, але у наступному році. Наразі гру активно шукають геймери. Cyberpunk 2077 вже значно випереджає Among Us за кількістю добових запитів.
червоний – Cyberpunk 2077, синій – Among Us
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