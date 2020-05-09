Чеська авіакомпанія Czech Airlines має намір відновити рейси з Праги до Києва і Одеси в кінці травня.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Рейси Прага-Київ повинні початися з 24 травня, коли закінчиться дія карантину, встановленого урядом України. Польоти між столицями внесені до розкладу з частотою сім разів на тиждень. Вартість квитка – від 2,6 тисячі гривень.

Рейси Прага-Одеса Czech Airlines планує перезапустити з 25 травня з частотою три рази в тиждень. Вартість квитків – від 2,8 тисячі гривень.

Також компанія має намір 18 травня запустити польоти з Праги в Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 травня – Бухарест.

Відзначається, що рейси вже доступні для бронювання на червень і пізніше.

Згідно з правилами обслуговування, перед посадкою в літак і протягом усього польоту всі пасажири, крім дітей у віці до 2 років, повинні носити засоби захисту для рота і носа (допускаються саморобні бавовняні маски або хустки).

“Тому ми настійно просимо Вас мати при собі власний засіб захисту. Це можуть бути одноразові маски, респіратори, зшиті вручну маски або навіть шарф і хустку. Всі бортпровідники також будуть оснащені засобами захисту органів дихання та рук. Носіння засобів захисту органів дихання є в Чеській Республіці обов’язковим, тому засоби захисту рота і носа повинні бути надіті ще поза салонами літаків, тобто перед входом в літак, а зняті тільки після виходу з літака”, – йдеться в повідомленні.

При цьому Czech Airlines просить пасажирів дотримуватися 2-метрової дистанції один від одного при посадці або висадці на борт літака, по можливості користуватися онлайн-реєстрацією.