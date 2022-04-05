Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На перехопленій розмові один з російських солдатів доповідає про рух ймовірно цивільної автівки поблизу своєї позиції. На прохання надіслати підкріплення для перевірки він отримує злочинний наказ – стріляти без розбору.
“Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!”, – заявив один з російських командирів.
Попри незаконність та негуманність наказу, солдат російської армії взяв до виконання. Водночас зустрічі з бійцями ЗСУ солдати РФ бояться.
“Их группировка, 150 тысяч…! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало”, – поскаржився один з солдатів ЗС РФ.
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