Служба безпеки України перехопила розмови росіян, що свідчать про накази командування ЗС РФ стріляти в цивільне населення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На перехопленій розмові один з російських солдатів доповідає про рух ймовірно цивільної автівки поблизу своєї позиції. На прохання надіслати підкріплення для перевірки він отримує злочинний наказ – стріляти без розбору.

“Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!”, – заявив один з російських командирів.

Попри незаконність та негуманність наказу, солдат російської армії взяв до виконання. Водночас зустрічі з бійцями ЗСУ солдати РФ бояться.