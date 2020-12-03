Автомобільний концерн Daimler закупив менше електронних деталей та вклав більше коштів у розробку унікальної операційної системи.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Відомо, що компанія залучила до роботи над операційною системою понад тисячу програмістів з усього світу. Після впровадження цієї системи Daimler зможе володіти максимальною кількістю технологій для виробництва своїх автомобілів. Таким чином витрати знаходитимуться у середині компанії, а не витрачатимуться на контракти з постачальниками.

“Ми хочемо мати одну всеосяжну операційну систему, яка переходить від нашого класу A до S класу”, – сказав глава концерну Ола Калленіус.

Він також зазначив, що їх надихнула операційна система iOS від Apple, яка працює на iPhone.

Ці плани можуть стати початком масового скорочення робочих місць у великих автомобільних постачальників, які працюють з концерном. Зокрема, мова йде про Continental, Bosch та ZF, які продають електронні блоки управління та програмне забезпечення великим виробникам автомобілів. До речі, найбільші виробники автомобілів все частіше прагнуть розвивати свої технології та припиняти співпрацю з постачальниками.

На відміну від деяких конкурентів, Daimler, який створив власне програмне забезпечення для управління акумулятором, не проти співпраці з партнерами. Так, концерн співпрацює з Nvidia, яка допомагає у розробці автономного керування автомобілем. Також Daimler працює з Microsoft над хмарними обчисленнями.

Калленіус підкреслив, що Daimler створить “декілька партнерських відносин”, але намагатиметься досягти автономності особливо в таких сферах, як автомобільна навігація та розваги. Також він додав, що компанія не планує налагодження виробництва усіх деталей та програм, щоб обходитися без зовнішніх постачальників. Це нерозумно та неекономно.

Daimler представив нову стратегію в жовтні, пообіцявши “уникати непрофільних видів діяльності”, оскільки компанія мала на меті скоротити п’яту частину своїх постійних витрат протягом наступних чотирьох років. Калленіус зазначив, що впевнений в успіху цієї стратегії.