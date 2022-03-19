Відеозапис звернення начальника управління патрульної поліції Донецької області Михайла Вершиніна опублікував поліціянт Олексій Білошицький.

Вершинін звернувся до Президента України Володимира Зеленського. У зверненні Вершинін просить надати Маріуполю системи ППО, аби захистити місто від авіації ворога.

Пане Президенте, зробіть так, аби Маріуполь вижив. Нам потрібні системи ППО. Не маленькі ракети, які не працюють на літаки агресора. Нам потрібні нормальні системи ППО. Ми не знаємо точно, чи залишимося ми живі, коли ви дивитиметеся це відеозвернення. Але знайте, що така доля може спіткати будь-яке українське місто. Під завалами гинуть діти, старі. Ці люди не можуть виїхати з міста і 23 сидять без води і світла. Якщо Ви обіцяєте допомогу, то, будь ласка, виконайте свою обіцянку. Панове, які вирішують долю всього світу, зараз Україна це та країна, яка всім показує силу та міць маленької держави, яка бореться з таким монстром як Росія. Не дозволяйте їм знищувати нас. Все у ваших силах. Дайте нам системи ППО.