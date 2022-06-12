Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна допомога Заходу, аби зупинити російський наступ, натомість вона не надходить достатньо швидко. На деяких ділянках війська РФ мають в десятки разів більше артилерії, ніж українські. Реактивні системи залпового вогню знаходяться на стадії розробки, вони повинні прибути "невдовзі… можливо, за тиждень, можливо, два". Але Україна потребує їх у великій кількості, і чи погодяться союзники надіслати, може залежати від того, як РФ зреагує на їхнє розміщення.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Economist.

Західне військове командування також висловили занепокоєння, що Україна може не мати можливості засвоїти нову техніку так швидко, як хотілося б. Резніков відкидає такі припущення, адже армійці освоїли західну артилерію всього за два тижні. Він наголосив, що країна готова перевести свою зброю на стандарти НАТО протягом місяця.

“Як сказав товариш Черчилль, дайте нам гармати, і ми закінчимо справу”, – зазначив міністр.

У виданні зауважили, що Резніков намагається бути ввічливим щодо тріщин у Західному альянсі. За його словами, втома — це “природна психологічна реакція на стрес”, у політиків є “побутові питання”, які турбують, а також лідери мають “обов’язок продумати наслідки”. Проте, він пояснив, якщо війна навчила його чомусь, то саме тому, що союзники України більше говорять про права і свободу людини, ніж захищають їх.

“Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися набагато сильнішими за його цінності. Для Франції та Німеччини, Україна є дратівливою перешкодою на шляху до комфортного життя”, – наголосив очільник МОУ.

Міністр нагадав, що коли РФ напала на його країну 24 лютого, мало хто очікував, що Україна виживе. Героїчний опір перетворив фаталізм на надію і призвів до обіцянок військової підтримки. Водночас тріщини в Західному альянсі з’являються саме тоді, коли війна вступає в “нову криваву фазу”. Втрати українців зараз становлять в середньому 100-200 осіб на день.

“Нам потрібна допомога, швидко, — каже міністр, — бо ціна будь-якої затримки вимірюється українською кров’ю”, – закликав Резніков.

В інтерв’ю Олексій Резніков також розповів, що українська влада вдавала, що не готується до війни, проте ще на початку лютого приховано перемістила підрозділи з постійних місць дислокації, замаскованими під навчання “Заметіль-2022”. Саме тому, ракетні обстріли росіян у перші дні по казармах та аеродромах не завдали суттєвої шкоди, оскільки з’єднання й підрозділи вже перебували на інших позиціях.