Пройшов рівно рік після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Обіцянок було багато, а ось їх реалізація — тема окрема, але не будемо про сумне.

Давайте краще подивимось, як пана президента в соцмережах вітали.

День почався з досягнень, оприлюднених командою Зеленського (так, “не впорується”, але кожен має право на помилку, пам’ятаєте?):

#Букви, до речі, поцікавились у читачів, як вони оцінюють ті самі “досягнення” — виявилось, не дуже:

Але кому потрібна ця канцелярщина, коли людство створило меми? Користувачі так і не зрозуміли, де той кінець епохи бідності, про який так голосно говорили представники Зе-команди:

А з недавніх часів взагалі вийшло, що “кінець епохи бідності” перетворився на “початок епохи виживання”:

Та і “його жити по-новому”, чомусь таки стало “нашим виживати”, як би цього не хотілося Зеленському:

"Жити по-новому" Володимир Зеленський про "його жити по-новому", яке чомусь таки стало "нашим виживати" ¯_(ツ)_/¯ Gepostet von Букви am Dienstag, 21. April 2020

У такий важливий день поздоровляли президента та його прихильників навіть коти:

Всі ми добре знаємо, що найприємніший подарунок – зроблений власноруч. Так ось, пану президенту дарували навіть ремейки картин:

Знайшлися навіть ті, хто в такий святковий день примушували президента працювати, нафта-то впала:

Згадували і про заслуги Петра Порошенка на посту, проводячи паралелі з Зеленським:

Також люди задавались нашим улюбленим запитанням: “цікаво, що буде далі?”:

Та й не тільки далі. Юзери взагалі не могли розібратися в тому, що вже було:

На виході зробили такого роду висновок:

Знайшлись навіть ті, хто став на захист (ні) гаранта. Адже, як не крути, три обіцянки він виконав:

А ще піднялися архіви, в яких представники Зе-команди звинувачували Петра Порошенка в співпраці з олігархами.

Ситуація, звичайно страшна, але мем дуже смішний: