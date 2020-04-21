Давайте краще подивимось, як пана президента в соцмережах вітали.
День почався з досягнень, оприлюднених командою Зеленського (так, “не впорується”, але кожен має право на помилку, пам’ятаєте?):
#Букви, до речі, поцікавились у читачів, як вони оцінюють ті самі “досягнення” — виявилось, не дуже:
Але кому потрібна ця канцелярщина, коли людство створило меми? Користувачі так і не зрозуміли, де той кінець епохи бідності, про який так голосно говорили представники Зе-команди:
А з недавніх часів взагалі вийшло, що “кінець епохи бідності” перетворився на “початок епохи виживання”:
Та і “його жити по-новому”, чомусь таки стало “нашим виживати”, як би цього не хотілося Зеленському:
Володимир Зеленський про "його жити по-новому", яке чомусь таки стало "нашим виживати" ¯_(ツ)_/¯
Gepostet von Букви am Dienstag, 21. April 2020
У такий важливий день поздоровляли президента та його прихильників навіть коти:
Всі ми добре знаємо, що найприємніший подарунок – зроблений власноруч. Так ось, пану президенту дарували навіть ремейки картин:
Знайшлися навіть ті, хто в такий святковий день примушували президента працювати, нафта-то впала:
Згадували і про заслуги Петра Порошенка на посту, проводячи паралелі з Зеленським:
Також люди задавались нашим улюбленим запитанням: “цікаво, що буде далі?”:
Та й не тільки далі. Юзери взагалі не могли розібратися в тому, що вже було:
На виході зробили такого роду висновок:
Знайшлись навіть ті, хто став на захист (ні) гаранта. Адже, як не крути, три обіцянки він виконав:
А ще піднялися архіви, в яких представники Зе-команди звинувачували Петра Порошенка в співпраці з олігархами.
Ситуація, звичайно страшна, але мем дуже смішний: