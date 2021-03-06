Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що Далай-лама отримав щеплення вакциною Covishield, розроблену AstraZeneca/Oxford та вироблену в Індії. Таку ж вакцину використовують для щеплень в Україні.

За даними видання, Далай-лама вакцинувався в лікарні містечка Дхармсала на півночі Індії. Після щеплення духовний лідер закликав наслідувати його приклад і вакцинуватися.

Крім того, щеплення отримали 10 осіб, які проживають у резиденції Далай-лами.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також в Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

Зазначимо, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної 3 місяці тому.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я видало наказ, згідно з яким, зокрема, медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19.