14-й Далай-лама поцілував учня в губи та попросив хлопчика посмоктати його язик. У традиційній тибетській культурі є пояснення причини такої поведінки, проте внаслідок скандалу духовний лідер послідовників тибетського буддизму попросив вибачення.

Про це повідомило The Guardian.

Інцидент трапився під час публічного заходу в Індії. Наприкінці лютого в храмі Далай-лами в Дхарамшалі відбувся захід, куди прийшли близько 100 молодих учнів. Один з них підійшов до мікрофона на заході і запитав Далай-ламу: “Чи можу я вас обійняти?”

87-річний Далай-лама дозволив хлопцю підійти до трибуни, де він сидів. Після дотику до щоки, він промовив: “Спочатку сюди”. Тоді дитина поцілувала його і обійняла, але хлопчика не відпустили одразу. Далай-лама сказав йому “Я думаю, тут теж”, а потім поцілував його в губи.

“І посмокчи мій язик”, — додав він перед тим, як висунути язик.

Дитина висунула свій язик, а потім почала відходити. Духовний лідер засміявся, притягнувши хлопчика для повторних обіймів. Він звернувся до неповнолітнього й порадив йому дивитися на тих, хто творить “мир і щастя”, і не йти за “людьми, які завжди вбивають інших людей”.

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy. You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz — NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023

Відео поширилося в інтернеті. Чимало користувачів назвали вчинок “недоречним”, “скандальним” і “огидним”. В офісі духовного лідера заявили, що поведінка була “невинною і грайливою”.

“Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент”, – написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.

звіті Інституту східноазійських досліджень Каліфорнійського університету в Берклі зазначено, що у традиційній тибетській культурі висунутий язик є виявом поваги. Жест часто використовують для привітання.

Довідка. 14-й Далай-лама – це Тенцзін Ґ’яцо, ексголова тибетського уряду в екзилі, який проживає в Індії після анексії Тибету Китаєм. Його вважають найсвятішою фігурою в тибетському буддизмі.