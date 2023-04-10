Про це повідомило The Guardian.

Інцидент трапився під час публічного заходу в Індії. Наприкінці лютого в храмі Далай-лами в Дхарамшалі відбувся захід, куди прийшли близько 100 молодих учнів. Один з них підійшов до мікрофона на заході і запитав Далай-ламу: “Чи можу я вас обійняти?”

87-річний Далай-лама дозволив хлопцю підійти до трибуни, де він сидів. Після дотику до щоки, він промовив: “Спочатку сюди”. Тоді дитина поцілувала його і обійняла, але хлопчика не відпустили одразу. Далай-лама сказав йому “Я думаю, тут теж”, а потім поцілував його в губи.

“І посмокчи мій язик”, — додав він перед тим, як висунути язик.

Скріншот з відео

Дитина висунула свій язик, а потім почала відходити. Духовний лідер засміявся, притягнувши хлопчика для повторних обіймів. Він звернувся до неповнолітнього й порадив йому дивитися на тих, хто творить “мир і щастя”, і не йти за “людьми, які завжди вбивають інших людей”.

Відео поширилося в інтернеті. Чимало користувачів назвали вчинок “недоречним”, “скандальним” і “огидним”. В офісі духовного лідера заявили, що поведінка була “невинною і грайливою”.

“Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент”, – написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.

У звіті Інституту східноазійських досліджень Каліфорнійського університету в Берклі зазначено, що у традиційній тибетській культурі висунутий язик є виявом поваги. Жест часто використовують для привітання.

Довідка. 14-й Далай-лама – це Тенцзін Ґ’яцо, ексголова тибетського уряду в екзилі, який проживає в Індії після анексії Тибету Китаєм. Його вважають найсвятішою фігурою в тибетському буддизмі.