Про це повідомило The Guardian.

Інцидент трапився під час публічного заходу в Індії. Наприкінці лютого в храмі Далай-лами в Дхарамшалі відбувся захід, куди прийшли близько 100 молодих учнів. Один з них підійшов до мікрофона на заході і запитав Далай-ламу: “Чи можу я вас обійняти?”

87-річний Далай-лама дозволив хлопцю підійти до трибуни, де він сидів. Після дотику до щоки, він промовив: “Спочатку сюди”. Тоді дитина поцілувала його і обійняла, але хлопчика не відпустили одразу. Далай-лама сказав йому “Я думаю, тут теж”, а потім поцілував його в губи.

“І посмокчи мій язик”, — додав він перед тим, як висунути язик.

Дитина висунула свій язик, а потім почала відходити. Духовний лідер засміявся, притягнувши хлопчика для повторних обіймів. Він звернувся до неповнолітнього й порадив йому дивитися на тих, хто творить “мир і щастя”, і не йти за “людьми, які завжди вбивають інших людей”.

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.

You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz

— NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023