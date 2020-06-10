Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама до свого 85-річчя випустить дебютний альбом під назвою "Inner World" (Внутрішній світ).

Про це повідомляє АР.

Дата виходу альбому, який міститиме 11 композицій, запланована на 6 липня. Треки містять класичні буддійські мантри, які читає Далай-лама, змішані з музикою в стилі нью-ейдж.

Альбом створювався спільно з музикантами Джунель і Абрахам Кунин з Нової Зеландії. Вони запропонували Далай-ламі записати альбом багато років тому, але тоді він відмовився. У 2015 році вони повторили свою пропозицію, і Далай-лама несподівано погодився.

Один з треків з альбому під назвою “Compassion” (Співчуття) вже виклали в Мережу.