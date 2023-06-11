«Далі буде»: у Міноборони виклали відео з мовчазним Будановим

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На відео глава української розвідки мовчить та споглядає в камеру.
У відео зазначається, що “далі буде” і що “плани люблять тишу”. Під кінець Кирило Буданов починає тихо сміятися у своєму фірмовому стилі.
Раніше Ганна Маляр заявляла, що оголошення про початок контрнаступу не буде. Тоді вона також використала фразу, що “плани люблять тишу”. Вона виклала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до інформаційної тиші.
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