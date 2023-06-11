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«Далі буде»: у Міноборони виклали відео з мовчазним Будановим

Міністерство оборони України поширило загадкове відео з очільником ГУР Кирилом Будановим. Ймовірно, відомство натякнуло на те, що надалі очікуються певні події.

Неділя, 11 червня 2023, 15:49
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Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На відео глава української розвідки мовчить та споглядає в камеру.

У відео зазначається, що “далі буде” і що “плани люблять тишу”. Під кінець Кирило Буданов починає тихо сміятися у своєму фірмовому стилі.

Раніше Ганна Маляр заявляла, що оголошення про початок контрнаступу не буде. Тоді вона також використала фразу, що “плани люблять тишу”. Вона виклала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до інформаційної тиші.

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив наступ на пресконференції з нагоди візиту прем’єра Канади Джастіна Трюдо у Києві.

Теги: ГУР Міноборони України, ГУР Міноборони, Кирило Буданов, контрнаступ ЗСУ, контрнаступ, російсько-українська війна, українська розвідка, український контрнаступ

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