«Далі буде»: у Міноборони виклали відео з мовчазним Будановим

На відео глава української розвідки мовчить та споглядає в камеру.

У відео зазначається, що “далі буде” і що “плани люблять тишу”. Під кінець Кирило Буданов починає тихо сміятися у своєму фірмовому стилі.

Раніше Ганна Маляр заявляла, що оголошення про початок контрнаступу не буде. Тоді вона також використала фразу, що “плани люблять тишу”. Вона виклала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до інформаційної тиші.

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив наступ на пресконференції з нагоди візиту прем’єра Канади Джастіна Трюдо у Києві.