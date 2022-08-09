Про це він розповів на своїй сторінці у Fаcebook.
Карл Бальдерсон зазначив, що отримав повідомлення від Державної міграційної служби України. Причиною листа є відсутність документів для подальшої його військової діяльності в Україні.
Він наголосив на тому, що відвідав три різні військові частини в Україні для того, щоб отримати документи, проте тепер йому сказали, що він повинен покинути країну.
“Це занадто погано, що військова частина не розуміє, як надіслати необхідні документи”, – зауважив Карл Бальдерсон.
Також він розповів, що якщо він повернеться додому в Данію без військових документів, то його можуть засудити до 10 років ув’язнення. Він додав, що не зацікавлений у тому, щоб покинути Україну.
“За останні 2 місяці я вів діалог з усіма підрозділами щодо моєї військової роботи в Україні! Зараз повномасштабна війна і військові зайняті іншими справами, але хіба це означає, що мене потрібно вигнати з країни? Це має бути невдалим жартом”, – розповів Карл Бальдерсон.
Допис Карла Бальдерсона прокоментував голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
“Прикро це чути. Напишіть мені в особисті повідомлення, і я спробую вам допомогти”, – зазначив Давид Арахамія.
Нагадаємо, що у перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до спротиву Росії у лавах Збройних сил України. Цей його заклик розійшовся по всьому світу – і, дійсно, сотні іноземних добровольців стали на захист чужої їм держави в ім’я справедливості, демократії та проти російської навали.
Одначе, багато із них постали перед проблемою: вони – нелегали у нашому війську. Вони можуть воювати за нас, покласти своє здоров’я та навіть загинути, одначе лишаються повністю беззахисними з правової точки зору. У них є фізичний бронежилет, але броні під назвою “гарантії” як для захисників України, їм… не дають.
- Раніше повідомлялося, що Управління ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, який “суд” так званої “Донецької народної республіки” виніс щодо трьох іноземних військових, які воювали у складі ЗСУ проти РФ.
- Станом на початок 167-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в України, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів. Окрім цього, українські захисники знешкодили ворожі розвідувальні групи поблизу Великої Новосілки та Времівки.