Данець Карл Бальдерсон (Storm K Balderson), який воює проти російських загарбників досі не може отримати необхідні документи для того, щоб надалі захищати Україну від окупантів.

Про це він розповів на своїй сторінці у Fаcebook.

Карл Бальдерсон зазначив, що отримав повідомлення від Державної міграційної служби України. Причиною листа є відсутність документів для подальшої його військової діяльності в Україні.

Він наголосив на тому, що відвідав три різні військові частини в Україні для того, щоб отримати документи, проте тепер йому сказали, що він повинен покинути країну.

“Це занадто погано, що військова частина не розуміє, як надіслати необхідні документи”, – зауважив Карл Бальдерсон.

Також він розповів, що якщо він повернеться додому в Данію без військових документів, то його можуть засудити до 10 років ув’язнення. Він додав, що не зацікавлений у тому, щоб покинути Україну.

“За останні 2 місяці я вів діалог з усіма підрозділами щодо моєї військової роботи в Україні! Зараз повномасштабна війна і військові зайняті іншими справами, але хіба це означає, що мене потрібно вигнати з країни? Це має бути невдалим жартом”, – розповів Карл Бальдерсон.

Допис Карла Бальдерсона прокоментував голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Прикро це чути. Напишіть мені в особисті повідомлення, і я спробую вам допомогти”, – зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, що у перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до спротиву Росії у лавах Збройних сил України. Цей його заклик розійшовся по всьому світу – і, дійсно, сотні іноземних добровольців стали на захист чужої їм держави в ім’я справедливості, демократії та проти російської навали.

Одначе, багато із них постали перед проблемою: вони – нелегали у нашому війську. Вони можуть воювати за нас, покласти своє здоров’я та навіть загинути, одначе лишаються повністю беззахисними з правової точки зору. У них є фізичний бронежилет, але броні під назвою “гарантії” як для захисників України, їм… не дають.