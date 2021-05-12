Група хакерів отримала доступ до особистих даних та облікових записів десятка мільйонів клієнтів, водіїв та співробітників іспанської компанії доставки їжі Glovo.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на компанію з кіберзахисту Yarix.

Так, у вівторок стало відомо, що база, яка містить приблизно 160 гігабайтів імен, телефонних номерів, паролів і даних, які, можливо, пов’язані з платіжними системами клієнтів, продається у даркнеті за 85 000 тисяч доларів.

“Попри те, що неавторизована третя сторона мала доступ до номерів IBAN та податкових номерів протягом короткого проміжку часу, ми запевняємо, що доступ до даних кредитних/дебетових карток не було вкрадено”, – заявив представник Glovo.

Агентство не змогло перевірити, чи дійсно ця інформація виставлена на продаж. Однак 4 травня Forbes заявив про витік даних Glovo.

Мірко Гатто, головний виконавчий директор Yarix, заявив, що його компанія змогла отримати витяги з викраденої бази даних, яка включала реквізити сплати та облікові дані доступу до Glovo.

“Користувачам Glovo рекомендується змінити свій пароль і стежити за своїми кредитними картками, щоб переконатися у відсутності аномальних платежів”, – сказав Гатто.