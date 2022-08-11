Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила про надання Україні додаткових 110 млн євро. За ці кошти будуть придбані озброєння та оснащення українським військовим, а частина із них піде на оплату навчання ЗСУ.

Про це Фредеріксен розповіла на церемонії відкриття Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України у Копенгагені, повідомляє Укрінформ.

За її словами, українці щоденно платять “непосильну ціну” за безжальність президента РФ Володимира Путіна.

“Ми вражені героїзмом та стійкістю захисників та народу України. Ваша стійкість непереможна, але ви не можете вистояти в цій нерівній війні самотужки. Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово”, – додала Метте Фредеріксен.

Вона висловила сподівання, що учасники Конференції узгодять ще більше внесків для допомоги Україні.

“І, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування”, – сказала Фредеріксен.

За її словами, війна в Україні – це не війна певних територій чи кордонів, а війна переконань. Війна між демократією та тиранією. війна за цінності, на яких ґрунтується Європа та вільний світ.

“Ми повинні запитати самих себе, чи ми маємо мужність відстоювати свої цінності, чи готові боронити основи світового порядку, чи допомагатимемо нашим друзям, коли їм це потрібно? Відповідь на це питання вирішить майбутнє”, – наголосила Фредеріксен.