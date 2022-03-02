Міністр оборони Данії Мортен Бедсков заявив, що Данія допомогає Україні з військовим озброєнням. За його словами, до України уже відправлено близько 2700 протитанкових ракет, і Данія готова допомогати й надалі.

Про це повідомляє данська газета herningfolkeblad.

Мортен Бедсков під час брифінгу заявив, що не хоче заперечувати допомогу Данії для України. Він додав, що ця допомога може наростати, адже Данія слідкує за ситуацією.

Якою саме буде допомога, данський міністр не уточнив, але наголосив, що буде оцінюватись кожен окремий випадок.

Бедсков додав, що Україна регулярно відправляє Данії списки своїх потреб, котрі виникли після вторгнення Росії.

“Ми вже відправили близько 2700 протитанкових ракет та мобільний шпиталь. Більша частина цього госпіталю вже прибула до Польщі”, – наголосив міністр оборони Данії.

Окрім цього, Данія відправила до України санітарні сумки та рятувальні жилети. Мортен Бедсков зауважив, що це ті речі, яких потребує Україна. Техніка та зброя можуть бути негайно використані українськими військовими, зауважив начальник штабу оборони Данії Флеммінг Лентфер.

Незадовго до початку брифінгу, який відбувся 1 березня о 18:30 за місцевим часом, до України було відправлено декілька тисяч одиниць зброї. Після завершення пресконференції міністр оборони Данії повідомив, що Україні також передали протитанкове озброєння.

Додамо, що, за даними Міністерства оборони України, до України прибула нова партія Bayraktar TB2, яка вже готова до застосування. Проте звідки саме були доставлені “байрактари”, не повідомляється.