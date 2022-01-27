Про це заявив в Twitter Єппе Кофод.
Політик зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Копенгагені. Єппе Кофод закликав Росію до деескалації й назвав дії Кремля “безпрецедентними”.
“Україна зіткнулася із безпрецедентним нарощуванням військової сили Росією. Закликаю Росію до деескалації. Данія залишається непохитною підтримкою України, надасть подальші кошти на стабілізацію, реформи”, – йдеться у повідомленні.
У відповідь Дмитро Кулеба додав, що Данія демонструє справжнє лідерство, коли вони пліч-о-пліч з Україною.
“Чудова зустріч із моїм данським колегою та другом Еппе Кофодом у Копенгагені. Майбутнє євроатлантичної безпеки зараз вирішується в Україні. Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною нині підвищених загроз з боку РФ”, – написав Кулеба у Twitter.
- Нагадаємо, глава МЗС Данії Йеппе Кофод відвідав зону ООС і зауважив, що керівництво Данії незабаром виділить Україні додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки.
- Міністерство інфраструктури України та Міністерство оборони Королівства Данії офіційно підписали меморандум з питань співробітництва в розвитку та посиленні морського потенціалу України.
- Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України. Він наголосив, що настав критичний момент для євроатлантичної безпеки.