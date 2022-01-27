Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що країна надасть Україні кошти для стабілізації та проведення реформ. Він також висловив підтримку Києву на тлі напруженої ситуації з російськими військовими уздовж кордону.

Про це заявив в Twitter Єппе Кофод.

Політик зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Копенгагені. Єппе Кофод закликав Росію до деескалації й назвав дії Кремля “безпрецедентними”.

“Україна зіткнулася із безпрецедентним нарощуванням військової сили Росією. Закликаю Росію до деескалації. Данія залишається непохитною підтримкою України, надасть подальші кошти на стабілізацію, реформи”, – йдеться у повідомленні.

У відповідь Дмитро Кулеба додав, що Данія демонструє справжнє лідерство, коли вони пліч-о-пліч з Україною.