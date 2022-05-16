Лідери Данії, Ісландії та Норвегії привітали рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Ми рішуче вітаємо рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО. Рішення Фінляндії та Швеції щодо подання заявки на членство в НАТО є суверенними національними рішеннями, які відповідають праву Фінляндії та Швеції вибирати свої власні заходи безпеки. Фінляндія та Швеція мають право продовжувати процес вступу без будь-яких спроб стороннього втручання”, – йдеться у спільній заяві трьох країн.

16 травня уряд Швеції оголосив про своє рішення подати заявку на членство в НАТО після того, як визначив, що членство “є найкращим способом захистити безпеку країни у світлі фундаментально зміненого середовища безпеки після вторгнення РФ в Україну”.

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Минулого тижня президент Фінляндії Саулі Нііністо та прем’єр-міністерка Санна Марін заявили, що країна повинна подати заявку на членство “невідкладно” і завершити необхідні кроки на національному рівні “у найближчі кілька днів”.

У понеділок представники трьох країн наголосили, що безпека Фінляндії та Швеції є “спільним питанням”.

“Якщо Фінляндія чи Швеція стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО, ми допоможемо Фінляндії та Швеції всіма необхідними засобами”, – зазначили лідери трьох країн.

Вони також пообіцяли зробити все можливе, щоб забезпечити швидкий процес вступу, оскільки Фінляндія та Швеція вже відповідають відповідним критеріям членства в НАТО.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в окремій заяві пообіцяв “подальше розвивати оборонне співробітництво у північних країнах”.