Про це інформує американський телеканал CNN.
“Ми рішуче вітаємо рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО. Рішення Фінляндії та Швеції щодо подання заявки на членство в НАТО є суверенними національними рішеннями, які відповідають праву Фінляндії та Швеції вибирати свої власні заходи безпеки. Фінляндія та Швеція мають право продовжувати процес вступу без будь-яких спроб стороннього втручання”, – йдеться у спільній заяві трьох країн.
16 травня уряд Швеції оголосив про своє рішення подати заявку на членство в НАТО після того, як визначив, що членство “є найкращим способом захистити безпеку країни у світлі фундаментально зміненого середовища безпеки після вторгнення РФ в Україну”.
Минулого тижня президент Фінляндії Саулі Нііністо та прем’єр-міністерка Санна Марін заявили, що країна повинна подати заявку на членство “невідкладно” і завершити необхідні кроки на національному рівні “у найближчі кілька днів”.
У понеділок представники трьох країн наголосили, що безпека Фінляндії та Швеції є “спільним питанням”.
“Якщо Фінляндія чи Швеція стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО, ми допоможемо Фінляндії та Швеції всіма необхідними засобами”, – зазначили лідери трьох країн.
Вони також пообіцяли зробити все можливе, щоб забезпечити швидкий процес вступу, оскільки Фінляндія та Швеція вже відповідають відповідним критеріям членства в НАТО.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в окремій заяві пообіцяв “подальше розвивати оборонне співробітництво у північних країнах”.
- Нагадаємо, 15 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Соціал-демократична партія Швеції вирішила, що країна працюватиме над заявкою на вступ до НАТО. Рішення країни прискорила збройна агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Водночас президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.