Про це повідомило Міністерство оборони України в Twitter.

“Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи”, — йдеться у повідомленні.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Разом із передачею гаубиць передбачається навчання українських військових.

Всього країна планувала надати Україні 19 установок Caesar. Данія мала 15 таких самохідних артилерійських установок (САУ), ще чотири їй мала передати Франція, але тепер усі вони поїдуть до ЗСУ.

Caesar це САУ французького виробництва, які порівнюють з далекобійною гарматою. За словами міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, Данія у такий спосіб передала Україні 5,6 мільярда данських крон.