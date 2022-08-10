Про це повідомило Міноборони Данії.
Відомство оголосило про приєднання до британської ініціативи. У Міноборони Данії наголосили, що посилюють допомогу у військовій сфері, щоб підтримати Україну у боротьбі з російським вторгненням.
Водночас країна пропонує навчати українських бійців у Данії. Вже розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони.
Країна має намір представити ще одну ініціативу під час завтрашньої донорської конференції у Копенгагені. У цьому році на проєкт підтримки військової підготовки ЗСУ буде виділено 100 мільйонів данських крон (близько пів мільярда гривень).
Раніше військових інструкторів для підготовки воїнів Збройних Сил України відправили Швеція, Канада і Нідерланди. У Сполученому Королівстві триває навчання близько 10 тисяч українських добровольців.
- Нагадаємо, військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.