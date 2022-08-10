Данія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії. До Сполученого Королівства скерують 130 данських інструкторів.

Про це повідомило Міноборони Данії.

Відомство оголосило про приєднання до британської ініціативи. У Міноборони Данії наголосили, що посилюють допомогу у військовій сфері, щоб підтримати Україну у боротьбі з російським вторгненням.

Водночас країна пропонує навчати українських бійців у Данії. Вже розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони.

Країна має намір представити ще одну ініціативу під час завтрашньої донорської конференції у Копенгагені. У цьому році на проєкт підтримки військової підготовки ЗСУ буде виділено 100 мільйонів данських крон (близько пів мільярда гривень).

Раніше військових інструкторів для підготовки воїнів Збройних Сил України відправили Швеція, Канада і Нідерланди. У Сполученому Королівстві триває навчання близько 10 тисяч українських добровольців.