Данія передасть Україні майже 20 САУ Caesar

Про це повідомило Nyheder.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен оголосив рішення після зустрічі в Раді зовнішньої політики. Уряд планує пожертвувати системи озброєння, оскільки України про них просила. Данія має 15 таких САУ, ще чотири їй мала передати Франція, але тепер усі вони поїдуть до ЗСУ.

“Це те, про що українці нас спеціально просили, і тому ми зараз їх розміщуємо”, – зазначив Якоб Еллеманн-Єнсен.

Caesar є гаубицями французького виробництва, які порівнюють з далекобійною гарматою. За словами міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, Данія у такий спосіб передала Україні 5,6 мільярда данських крон.

“Зеленський подивився прямо в вічі міністру оборони і попросив прислати 6 гаубиць Caesar. Зараз ми надсилаємо 19. Це величезний внесок. У співвідношенні з нашою величиною, Данія, безумовно, найбільше віддала Україні, – сказав він. – Якби всі інші країни зробили такий же внесок, як Данія, то українці мали б ще кращу стартову точку, ніж зараз”.

Очільник Міноборони Данії додав, що країна не планує передавати танки Leopard.