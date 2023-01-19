Данія передасть Україні майже 20 САУ Caesar

Про це повідомило Nyheder.
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен оголосив рішення після зустрічі в Раді зовнішньої політики. Уряд планує пожертвувати системи озброєння, оскільки України про них просила. Данія має 15 таких САУ, ще чотири їй мала передати Франція, але тепер усі вони поїдуть до ЗСУ.
“Це те, про що українці нас спеціально просили, і тому ми зараз їх розміщуємо”, – зазначив Якоб Еллеманн-Єнсен.
Caesar є гаубицями французького виробництва, які порівнюють з далекобійною гарматою. За словами міністра закордонних справ Ларса Льокке Расмуссена, Данія у такий спосіб передала Україні 5,6 мільярда данських крон.
“Зеленський подивився прямо в вічі міністру оборони і попросив прислати 6 гаубиць Caesar. Зараз ми надсилаємо 19. Це величезний внесок. У співвідношенні з нашою величиною, Данія, безумовно, найбільше віддала Україні, – сказав він. – Якби всі інші країни зробили такий же внесок, як Данія, то українці мали б ще кращу стартову точку, ніж зараз”.
Очільник Міноборони Данії додав, що країна не планує передавати танки Leopard.
- Швеція планує надати Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Зокрема планується передати 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
- Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.
- Міноборони США закликало свої війська, дислоковані у Південній Кореї, надати обладнання Україні для допомоги у війни проти Росії. Крок є зусиллями Штатів з підтримки матеріально-технічних запасів.
- У Нідерландах нижня палата парламенту підтримала рішення надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Більшість членів палати представників ухвалила такий крок.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава “сама вчинить правильно”.
- Велика Британія має намір відправити в Україну 600 ракет Brimstone для підтримки країни у її боротьбі з Росією.