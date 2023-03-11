Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.
За підтримки парламенту Данії уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.
У п’ятницю, 10 березня, виконувач обов’язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен і державний секретар Міністерства оборони Німеччини Томас Хітшлер відвідали німецьке підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою танків Leopard 1 для відправлення в Україну.
У відомстві зазначили, що міністр оборони Данії відвідав підприємство FFG, щоб обговорити поточне оновлення танків Leopard 1 у межах дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків Україні.
“Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли відправити їх якнайшвидше. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу цією великою і важливою допомогою, і ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну навесні”, – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії.
У відомстві повідомляється, що на початку лютого 2023 року, Данія розпочала проєкт з відновлення танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною. Першим етапом проєкту є якнайшвидше постачання танків для двох батальйонів, що еквівалентно приблизно 80 танкам, у найкоротші терміни.
Очікується, що перші Leopard 1 будуть готові навесні й використовуватимуться для навчання українських військових. Також у межах спільного проєкту Україна отримає запасні частини та комплект боєприпасів до танків.
“Наша співпраця щодо надання такої великої кількості танків Leopard 1 добре поєднується з постачаннями танків в Україну іншими країнами, і наш спільний проєкт підкреслює важливість співпраці між державами та промисловістю. Це надзвичайно важливо для подальшої підтримки України”, – підсумував Троелс Лунд Поульсен.
- Данія передала Збройним силам України всі гаубиці Caesar, які мала на озброєнні.
- 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.