Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що перші танки Leopard 1 планується спорядити в Україну протягом весни 2023 року.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

За підтримки парламенту Данії уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

У п’ятницю, 10 березня, виконувач обов’язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен і державний секретар Міністерства оборони Німеччини Томас Хітшлер відвідали німецьке підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою танків Leopard 1 для відправлення в Україну.

У відомстві зазначили, що міністр оборони Данії відвідав підприємство FFG, щоб обговорити поточне оновлення танків Leopard 1 у межах дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків Україні.

“Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли відправити їх якнайшвидше. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу цією великою і важливою допомогою, і ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну навесні”, – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії.

У відомстві повідомляється, що на початку лютого 2023 року, Данія розпочала проєкт з відновлення танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною. Першим етапом проєкту є якнайшвидше постачання танків для двох батальйонів, що еквівалентно приблизно 80 танкам, у найкоротші терміни.

Очікується, що перші Leopard 1 будуть готові навесні й використовуватимуться для навчання українських військових. Також у межах спільного проєкту Україна отримає запасні частини та комплект боєприпасів до танків.

“Наша співпраця щодо надання такої великої кількості танків Leopard 1 добре поєднується з постачаннями танків в Україну іншими країнами, і наш спільний проєкт підкреслює важливість співпраці між державами та промисловістю. Це надзвичайно важливо для подальшої підтримки України”, – підсумував Троелс Лунд Поульсен.