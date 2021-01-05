У вівторок, 5 грудня, уряд Данії запровадив нові карантинні заходи, спрямовані на стримування швидкого розповсюдження нового штаму коронавірусу.

Про це заявила прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен на пресконференція, інформує The Guardian.

Зазначимо, що у грудні 2020 року Данія запровадила жорсткі обмеження, зокрема мова йде про закриття барів, ресторанів та інших непродовольчих магазинів, щоб стримати сплеск нових заражень.

Останніми днями депутати закликали посилити обмеження через поширення нового штаму коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії. Його вважають більш заразним та агресивним.

“Мутація вже настільки поширена, що її неможливо зупинити. Але ми можемо затримати це і затягнути час, щоб зробити щеплення ще більшій кількості людей”, – зазначила Метте Фредеріксен.

Міністерство охорони здоров’я країни прогнозує, що новий штам вірусу стане домінантним у Данії у середині наступного місяця.

Нові обмеження передбачають зниження ліміту публічних зібрань до п’яти осіб, тоді як в зонах загального користування, зокрема в роздрібних магазинах, буде запроваджено правило дистанції на 2 метри.