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Данія призупинила використання COVID-вакцини AstraZeneca

У четвер, 11 березня, органи охорони здоров’я Данії заявили про призупинення використання оксфордської вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

Четвер, 11 березня 2021, 13:51

Про це повідомляє данське видання The Local.

Зазначається, що використання цієї вакцини призупинили, адже у деяких пацієнтів, які отримали щеплення, розвинулися тромби. Один з них помер.

В Управлінні охорони здоров’я Данії заявили, що наразі не встановлено зв’язок вакцинації та утворення тромбів. Однак відомство попросило регіональну владу, відповідальну за розповсюдження вакцин, припинити використання препарату AstraZeneca до з’ясування всіх обставин.

“Важливо зазначити, що ми не припинили використання вакцини AstraZeneca, ми просто призупиняємо її використання”, – зазначив директор Данського управління охорони здоров’я Сорен Бростром.

Він підкреслив, що існують докази ефективності та безпечності цієї вакцини. Однак експерти повинні дослідити можливі побічні реакції, які зафіксували у вакцинованих осіб.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

  • Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.
  • В Естонії вирішили поки не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої жінки і випадкe захворювання вакцинованого чоловіка.
Теги: AstraZeneca, вакцина проти коронавірусу, тромб

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